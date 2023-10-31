Granada'yı deviren Villarreal galibiyet hasretini dindirdi Villarreal, La Liga'nın 10. haftasında konuk olduğu Granada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti ve 4 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Granada, Villarreal'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı ve 4 maçlık aranın ardından galibiyet almayı başardı.

Sorloth ağları sarstı

Maçtaki tüm goller ilk yarıda kaydedilirken Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 18 ve 23'te Gerard Moreno ile 28'de eski Trabzonsporlu Sorloth attı.

Granada'nın 29'da Ricard Sanchez ve 34'te Uzuni ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.

Bu sonuçla 4 maç sonra galibiyete uzanan Villarreal puanını 12'ye yükseltti.

Granada ise 6 puanda kaldı ve galibiyet hasreti devam etti.