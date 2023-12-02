Granada'yı yenen Real Madrid yeniden lider

AA & Ensonhaber
La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, sahasında Granada'yı ağırladı.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakadan Real Madrid 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golleri 26. dakikada Brahim Diaz ve 57. dakikada Rodrygo'dan geldi.
Üst üste üçüncü galibiyet
Real bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ayrıca 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Bu galibiyetle puanını 38'e çıkaran Real Madrid, Girona ile aynı puanda olmasına rağmen averajla liderliğini sürdürdü. Granada ise 7 puanda kaldı.
Ev sahibi ekipte Arda Güler, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Granada ise Bilbao'yu ağırlayacak.
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