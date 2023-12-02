Granada'yı yenen Real Madrid yeniden lider İspanya La Liga'nın 15. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Granada'yı 2-0 yenerek averajla tekrar liderliğe yükseldi.

AA & Ensonhaber

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, sahasında Granada'yı ağırladı.



Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakadan Real Madrid 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golleri 26. dakikada Brahim Diaz ve 57. dakikada Rodrygo'dan geldi.

Üst üste üçüncü galibiyet

Real bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ayrıca 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Bu galibiyetle puanını 38'e çıkaran Real Madrid, Girona ile aynı puanda olmasına rağmen averajla liderliğini sürdürdü. Granada ise 7 puanda kaldı.

Ev sahibi ekipte Arda Güler, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Granada ise Bilbao'yu ağırlayacak.