Guardiola: İyi bir sezon geçirmedik

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Premier Lig'de geçirdikleri sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Manchester City'nin Watford'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Pep Guardiola, öz eleştiride bulundu.

Sezonu şampiyon Liverpool'dan hayli uzak bir noktada bitirdiklerini unutamayacaklarını belirten Guardiola, bu sezon Premier Lig'de iyi bir sezon geçirmediklerini itiraf etti.

Performanslarını mükemmelleştiremediklerini kaydeden Guardiola, bu yüzden Liverpool'un gerisinde kaldıklarını söyledi.