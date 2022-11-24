Güney Kore savunması Kim'lerden oluşuyor

Uruguay maçı öncesinde Güney Kore'nin savunmasında ve kalesindeki tüm futbolcuların adının Kim olması sosyal medyaya damgasını vurdu.

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay ve Güney Kore kozlarını paylaşıyor.

Mücadele öncesinde açıklanan ilk 11'lerin ardından Güney Kore savunması ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Savunma hattı Kim'lerden oluşuyor

Tüm savunma oyuncuların adının Kim olduğu görülen esame listesi kullanıcıların da dikkatini çekti.

Güney Kore kadrosunda kalede, Kim Seung-Gyu yer alırken savunmada Kim Jinsu, Kim Min-Jae , Kim Moonhwan ve Kim Younggwon yer aldı.



