Güney Kore'de lig başladı Koronavirüs nedeniyle bir süredir ertelenen ligler arasında olan Güney Kore'de, futbol geri döndü.

ensonhaber.com

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasından bulunan Güney Kore Ligi, salgının ardından başlayan ilk lig oldu.

Bugün oynanan Jeonbuk ve Suwon takımları arasındaki karşılaşma ile ülkede, futbol geri döndü.

İKİLİ MÜCADELELER SERT GEÇTİ

Karşılaşmada yedek kulübesinde oturan futbolcu ve antrenörlerin koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeli olduğu gözlenirken, sahada ise sosyal mesafe kurallarına uymak mümkün olmadı.

Maçta forma giyen futbolcular arasındaki ikili mücadeleler sert geçti.

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