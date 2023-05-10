Haaland'ın babası Real Madrid taraftarlarıyla kavga edince locadan atıldı Erling Haaland, Real Madrid'e karşı etkisiz bir müsabaka oynarken, babası Alf-Inge Haaland ise Real Madrid taraftarına yaptığı hareketler sebebiyle locadan çıkarıldı.

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, oğlunun beklentilerin gerisinde performans sergilediği gecede sinirlerine hakim olamadı. Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını locadan takip eden baba Haaland, Real Madrid taraftarıyla yaşadığı gerilim sonrası locadan çıkarıldı.

Seyirciler güldü

Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde, Alf-Inge Haaland'ın, Real Madrid taraftarlarına 'duymuyorum' anlamına gelen el hareketleri yaptığı görülüyor. Ev sahibi takımın seyircileri ise bu esnada gülmekle yetiniyor ve Alf-Inge Haaland locadan çıkarılırken İspanyolca güle güle anlamına gelen 'adios' tezahüratında bulunuyor.

İspanyol gazeteci Inaki Angulo'nin iddiasına göre; taraflar arasındaki gerilimi Alf-Inge Haaland başlattı. Baba Haaland'ın, maç oynanırken Real Madrid taraftarına laf attığı ve hatta yemek fırlattığı öne sürüldü.