Manchester City’de gösterdiği performansla her hafta yeni bir rekor kıran Erling Haaland’ın kuzeni Albert Tjaland alt yaş kategorilerini kasıp kavuruyor.

Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Manchester City'e 60 milyon euroya transfer olan Erling Haaland, Premier Lig'e ilk dokuz haftada damga vurdu.

Her hafta gösterdiği performans ve attığı gollerle rekor üstüne rekor kıran Erling Haaland'ın golcü kimliğini Norveç'te forma giyen kuzeni Albert Tjaland da gösterdi.

Genç futbolcu attığı vole golüyle izleyenleri mest ederken, Tjaland'a geleceğin yeni Haaland'ı denmeye de başladı.

Haaland'ın kuzeni Albert Tjaland'dan müthiş gol - İZLE



Alt yaşta maçlara damga vurdu

Altyapı serüvenine tıpkı kuzeni Erling Haaland gibi Norveç kulübü Bryne’de başlayan 2004’lü golcü, U13 ve U19 arası yaş kategorilerinde forma giydi. Sonrasında yine kuzeni Haaland gibi bir diğer Norveç kulübü Molde’nin yolunu tutan Tjaland, burada forma giydiği U19 kategorisinde inanılmaz istatistiklere ulaştı.

Değeri 25 bin euro

Molde U19 takımı ile çıktığı 37 maçta 64 kez rakip fileleri sarsarak olağanüstü bir performans sergileyen 1.86’lık forvetin A takımda kendine yer bulması bekleniyor.

Başarılı oyuncunun piyasa değeri sadece 25 bin euro.