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- Hakan Çalhanoğlu pandemi sonrası coştu
Hakan Çalhanoğlu pandemi sonrası coştu
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 11:36
İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından takımına en çok katkı veren isimler Cristiano Ronaldo ve milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu oldu.
HAKAN, MILAN'I TAŞIDI
Pandemi sonrasında namağlup bir seri yakalayan Milan'da, Hakan Çalhanoğlu performansıyla göz doldurdu. Milli futbolcu, 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan takımına 4 gol ve 7 asistle en çok katkı sağlayan isim oldu. Milano temsilcisi bu süreçte maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.
RONALDO, 9 GOL 2 ASİSTLE KATKI SAĞLADI
Serie A'da üst üste 9. şampiyonluğuna çok yakın olan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, koronavirüs sürecinde de performansından bir şey kaybetmedi.
Yıldız ismin 9 gol ve 2 asistle katkı sağladığı Torino temsilcisi, 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Juventus, şu anda en yakın rakibi Atalanta'nın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.