Hakan Çalhanoğlu: Şimdi sırada İstanbul'daki finali kazanmak var Hakan Çalhanoğlu, Inter'in İtalya Kupası zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile İtalya Kupası'nı kazandıkları Fiorentina karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Kupa töreni sonrası konuşan Milli futbolcumuz sözlerine, "Mutluyum, bir kupa daha kazandık. Fiorentina çok iyi oynadı, çok zorlandık ama pes etmedik ve kazandık. Her zaman kazanabileceğimiz her kupayı kazanmayı hedefliyoruz. Bugün bunu başardık ama ligde Şampiyonlar Ligi bileti için önümüzde zor ve önemli bir maç daha var." ifadeleriyle başladı.

"Rüyamın peşinden gitmek istiyorum"

"İstanbul'daki Türk taraftarlar mı? Evet, bu maçı bekliyorum. Ülkemden birçok mesaj aldım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı beni iki kez aradı. Herkes benimle birlikte. Bir Türk futbolcu olarak inanılmaz bir hikaye yazmayı umuyorum. Ancak, bu maç zor olacak ve çok acı çekeceğiz. Grup aşamasından sonraki her maçta olduğu gibi bu maça da inanıyoruz. Rüyamın peşinden gitmek istiyorum. Şimdi finaldeyiz ve neler olacağını göreceğiz."

"Biz güçlüyüz"