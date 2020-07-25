Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem frikik golü

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Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Atalanta ile 1-1 berabere kaldıkları maçta serbest vuruştan attığı golle akıllara Juninho'yu getirdi.

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan ile Atalanta takımları karşı karşıya geldi.

Pandemi sonrası attığı goller ve yaptığı asistlerle İtalyan ekibini sırtlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yine klasını konuşturdu.

TAM 90'A ATTI

1-1 sona eren maçın 14. dakikasında kazanılan frikik atışında topun başına geçen 26 yaşındaki oyuncu, yaptığı harika vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Tam 90'a atan Çalhanoğlu'nun bu golü, akıllara frikik ustası eski futbolcu Juninho'yu getirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)