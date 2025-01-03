Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter finale yükseldi

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Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupası'nın yarı finalinde Inter ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-0 kazanmayı başaran Inter, finale çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Denzel Dumfries'in 49 ve 61. dakikalardaki golleri Inter'e finali getirdi.

HAKAN İLK 11'DE BAŞLADI

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo takımlarında ilk 11’de sahaya çıktı.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Juventus ile Milan karşılaşacak.

Final ise 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak.