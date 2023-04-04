Hakemi iten Aleksandar Mitrovic, 8 maç men cezası aldı Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic, İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde kırmızı kart görmesine neden olan davranışları sebebiyle 8 maç men cezası aldı.

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Sırbistan Milli Takımı ve Fulham'ın golcü futbolcusu Aleksandar Mitrovic'in İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final mücadelesinde maçın hakemini itmesinin ardından cezası belli oldu.

FA'den yapılan açıklamada, bağımsız düzenleme kurulunun kararına gerekçe olarak Mitrovic'in hakem Chris Kavanagh'a karşı şiddet içeren davranışta bulunması ve uygunsuz, küfürlü, aşağılayıcı, tehdit edici dil kullanması gösterildi. Mitrovic'e ayrıca 75 bin sterlin para cezası verildi.

Marco Silva da 2 maç ceza aldı

Kurul, aynı maçta kırmızı kart gören Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'ya ise 2 maç men ve 40 bin sterlin para cezası verilmesine hükmetti.

Hakemi itmişti

Manchester United'ın 3-1 kazandığı 19 Mart'taki karşılaşmanın 72. dakikasında Fulham'dan Willian, kalelerine giden topu elle kesince kırmızı kart görmüş ve rakip takım penaltı kazanmıştı.

Karara itiraz eden Mitrovic, hakemi itmiş ve gördüğü kırmızı kart sonrası üstüne yürümüştü.