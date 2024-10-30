Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Al Ahly, Al Ain'i yendi

DHA
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda, Mısır'ın Al Ahly takımı ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain karşı karşıya geldi.
Mısır'ın Kahire'nin Kahire Uluslararası Stadyumu'ndaki mücadelede, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Tuğberk Curbay üstlendi.
AL AHLY 3 GOLLE GÜLDÜ
Mücadele, Al Ahly'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Mısır temsilcisine galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Wessam Abou Ali, 55'inci dakikada Emam Ashour ve 90+2'nci dakikada Mohamed Magdi Kafsha kaydetti.
AL AHLY YOLUNA DEVAM ETTİ
Öte yandan Al Ahly, FIFA Afrika-Asya-Pasifik Kupası'nı kazanarak FIFA Challenger Cup'ta mücadele etme hakkı elde etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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