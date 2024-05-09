Harry Kane'in kupa laneti Bayern Münih'e de sirayet etti UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e elenen Bayern Münih'in İngiliz futbolcusu Harry Kane, ilk sezonunu kupasız tamamlayacak.

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Tottenham'daki üstün performansına rağmen kupa alamaması nedeniyle eleştirilen ve önceki yaz Bayern Münih'e imza atan Harry Kane'in kupa laneti devam ediyor.

İlk sezonunda da eli boş döndü

Bayern Münih, bu sezon; Almanya Süper Kupası, Almanya Kupası, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanma şansı bulamadı. Kane, Alman ekibindeki ilk sezonunu da kupasız tamamlayacak.

Sonuç olarak Alman ekibi de 12 sezon sonra ilk kez bir yılı kupasız kapatmış olacak.

Bu sezon Bayern Münih'te 44 maçta süre bulan Kane, 44 gol attı ve 11 asist yaptı.

Daha önce 6 kez gol kralı olan Harry Kane'in kariyerinde kazandığı kupa bulunmuyor.