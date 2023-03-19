Havertz golü attı, Pickford'la dalga geçti Everton karşısında takımının 2. golünü kaydeden Kai Havertz, sevinci sırasında Pickford'a doğru "palyaço" hareketi yaparak dalga geçti.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea ile Everton karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'te Chelsea'nin ev sahipliğinde oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçın 76. dakikasında ise konuşulan bir gol sevinci yaşandı. Chelsea penaltı kazanırken topun başına geçen Alman futbolcu Kai Havertz, hata yapmadı ve takımını öne geçerdi.

Havertz, Pickford'a dil çıkardı

Alman yıldız golün ardından sevinci sırasında Everton kalecisi Jordan Pickford ile dalga geçti.

Havertz, iki elini kulaklarının arkasına alarak Pickford'a doğru dilini çıkardı. İngiliz file bekçisi kendisine yapılan bu hareketi o an görmedi ancak daha sonrasında farkına vardı.