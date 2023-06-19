Hırvatistan'ı penaltılarda geçen İspanya, Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, 0-0 biten mücadelenin ardından Hırvatistan'ı penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ve İspanya karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanırken uzatma bölümüne geçildi.

Karşılaşmanın her iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmazken ve şampiyonu penaltı atışları belirledi.

Şampiyon İspanya

Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Hırvatistan'da Vlasic, Brozovic, Modric ve Perisic penaltılarda ağları havalandırırken Majer ve Petkovic Unai Simon'u geçemedi.

İspanya'da Joselu, Rodri, Merino, Asensio penaltıda golü bulurken Laporte direğe takıldı, Dani Carvajal ise kaydettiği golle İspanya'ya kupayı getirdi.

İspanya, son kupasını Polonya ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2012 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2012) kazanmıştı.

Üçüncülük İtalya'nın

Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

İtalya'nın golleri Dimarco, Frattesi ve Chiesa'dan gelirken turnuvayı 4. sırada tamamlayan Hollanda'nın sayılarını Bergwijn ve Wijnaldum kaydetti.

EURO 2020'de şampiyonluk yaşayan İtalya, 3 sene sonra ilk madalyasını elde etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

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Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.