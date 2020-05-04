Hollanda'nın hocası Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

AA

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde çıkan haberde, 57 yaşındaki Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Ronald Koemankalp'ın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Eski milli oyuncunun durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı.

KOEMAN'IN HOCALIK KARİYERİ

Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Ronald Koeman, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yapmıştı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.