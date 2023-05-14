Hollanda'da Feyenoord şampiyonluğunu ilan etti

Eredivisie'nin 32. haftasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile Rene Hake'nin yönetimindeki Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi.

Stadion Feijenoord'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı ve ligin bitimine 2 hafta kala toplamda 16. şampiyonluğunu ilan etti.

Feyenoord şampiyonluğu üç golle aldı

Feyenoord'a şampiyonluğu getiren golleri; 15. dakikada Oussama Idrissi, 18. dakikada Santiago Gimenez ve 54. dakikada Igor Paixao attı.

Feyenoord'da takım kaptanı olan milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Hollanda'da Feyenoord şampiyonluğunu ilan etti

5 sezon sonra şampiyonluğa ulaştılar

Ligde şampiyonluk yarışını uzun süre önde götüren Feyenoord, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın 11 puan önüne geçti ve 5 sezon sonra mutlu sona ulaştı.

Feyenoord'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, sezon genelinde takımına 30 maçta 8 gol 2 asistlik katkı sağlayarak şampiyonlukta önemli paya sahip oldu.

Hollanda'da Feyenoord şampiyonluğunu ilan etti