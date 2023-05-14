Hollanda'da Feyenoord şampiyonluğunu ilan etti Hollanda Eredivise'nin 32. haftasında Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Go Ahead Eagles'ı 3-0 yenerek 16. kez şampiyon oldu.

Hollanda Eredivisie'nin 32. haftasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile Rene Hake'nin yönetimindeki Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi. Stadion Feijenoord'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı ve ligin bitimine 2 hafta kala toplamda 16. şampiyonluğunu ilan etti. Feyenoord şampiyonluğu üç golle aldı Feyenoord'a şampiyonluğu getiren golleri; 15. dakikada Oussama Idrissi, 18. dakikada Santiago Gimenez ve 54. dakikada Igor Paixao attı. Feyenoord'da takım kaptanı olan milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. 5 sezon sonra şampiyonluğa ulaştılar Ligde şampiyonluk yarışını uzun süre önde götüren Feyenoord, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın 11 puan önüne geçti ve 5 sezon sonra mutlu sona ulaştı. Feyenoord'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, sezon genelinde takımına 30 maçta 8 gol 2 asistlik katkı sağlayarak şampiyonlukta önemli paya sahip oldu.