Hulk'tan Sao Paulo'ya harika serbest vuruş golü Atletico Mineiro forması giyen yıldız futbolcu Hulk, Brezilya Serie A maçında Sao Paulo'ya attığı serbest vuruş golüyle izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.

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Brezilya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Sao Paulo ile Atletico Mineiro karşı karşıya geldi. Morumbi Stadyumu'nda oynanan ve orta sıraları ilgilendiren bu mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Atletico Mineiro oldu.

2 golle 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlı takımın golleri 4. dakikada Hulk ve 69. dakikada penaltı vuruşuyla Cristian Pavon'dan geldi.

Sao Paulo kalesine füze gönderdi

Konuk ekip Mineiro'nun Sao Paulo karşısında bulduğu ilk gol ise görülmeye değerdi.

Attığı sansasyonel gollerle dünya futboluna damga vuran isimlerden olan Brezilyalı yıldız Hulk, kırmızı-siyahlı rakibi karşısında uzak mesafeden harika bir frikik golü kaydetti.

37 yaşındaki futbolcunun kaydettiği harika gol sosyal medyaya damga vurdu.

154 maçta 87 gol attı

2021 yılından bu yana Mineiro formasını giyen hücum oyuncusu, takımıyla birlikte 154 maça çıktı. Hulk bu maçlarda 87 gol atarken 22 asist yaptı ve takımına büyük bir katkıda bulundu.