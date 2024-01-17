Hull City, 90+3'te yediği golle FA Cup'a veda etti

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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Birmingham City, Hull City'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura çıktı.
Hull City ise FA Cup'a veda etti.
Ozan Tufan, 2. yarıda oyuna girdi
Birmingham City'ye galibiyeti getiren golleri 66'da Jay Stansfield ve 90+3'te Koji Miyoshi atarken Hull City'nin tek sayısını 12'de Eyenga Lokilo kaydetti.
Hull City'de maça yedek başlayan Ozan Tufan, 79. dakikada oyuna dahil oldu.
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