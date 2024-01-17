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Hull City, 90+3'te yediği golle FA Cup'a veda etti

Hull City, 90+3'te yediği golle FA Cup'a veda etti Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, FA Cup 3. turunda konuk olduğu Birmingham City'ye 2-1 yenilerek elendi.