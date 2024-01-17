Hull City, 90+3'te yediği golle FA Cup'a veda etti
ensonhaber.com

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Birmingham City, Hull City'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura çıktı.

Hull City ise FA Cup'a veda etti.

Ozan Tufan, 2. yarıda oyuna girdi

Birmingham City'ye galibiyeti getiren golleri 66'da Jay Stansfield ve 90+3'te Koji Miyoshi atarken Hull City'nin tek sayısını 12'de Eyenga Lokilo kaydetti.

Hull City'de maça yedek başlayan Ozan Tufan, 79. dakikada oyuna dahil oldu.