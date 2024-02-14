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Hull City deplasmanda Rotherham United'ı yendi

Hull City deplasmanda Rotherham United'ı yendi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 32. haftasında konuk olduğu Rotherham United'ı 2-1 mağlup etti.