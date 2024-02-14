Hull City deplasmanda Rotherham United'ı yendi

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İngiltere Championship'in 32. haftasında Rotherham United, Hull City'yi ağırladı.
Konuk takım geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Rotherham United'ın sayısını 4. dakikada Christ Tiehi kaydederken Hull City'nin gollerini 71. dakikada Cameron Humphreys (KK) ve 75. dakikada Noah Ohio attı.
Ozan Tufan, 2. yarıda oynadı
Hull City'de milli futbolcularımızdan Ozan Tufan, 68. dakikada oyuna dahil olurken Abdülkadir Ömür ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu galibiyetle puanını 48'e yükselten Hull City ligdeki bir sonraki maçında Huddersfield Town deplasmanına gidecek.
19 puanda kalan Rotherham United, Watford'ı konuk edecek.
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