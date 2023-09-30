Hull City evinde Plymouth'la berabere kaldı Championship'in 9. haftasında Hull City sahasında Plymouth ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İngiltere Championship'in 9. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Plymouth karşı karşıya geldi.

Hull City'nin ev sahipliğinde The MKM Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Plymouth'un golü 22. dakikada Randell'den geldi. Hull City'nin golünü ise 44. dakikada Slater kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan kadroda yer almazken, Doğukan Sinik yedekler arasında yer almasına rağmen süre almadı.

Hull City, 16 puana yükseldi

Hull City bu beraberlikle puanını 16'ya çıkardı. Plymouth ise 1 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Ipswich Town ile deplasmanda karşılaşacak. Plymouth ise Milwall'ı konuk edecek.