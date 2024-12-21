Hull City, haftalar sonra galip geldi

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İngiltere Championship'in 22. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Swansea City karşı karşıya geldi.

The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Hull City 2-1'lik skorla kazandı.

HULL CITY, 2 GOLLE KAZANDI

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Joao Pedro, 80. dakikada ise Mason Burstow kaydetti. Swansea City'nin golü 42. dakikada Harry Darling'den geldi.

Hull City'de milli oyuncu Abdülkadir Ömür maçı yedek kulübesinde tamamladı.

13 HAFTA SONRA GELEN GALİBİYET

Ruben Selles'in öğrencileri bu sonuçla ligde 13 maç sonra galip gelmeyi başardı. Swansea ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Hull City puanını 19'a çıkardı. Swansea City ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Preston deplasmanına gidecek. Swansea City ise QPR ile karşılaşacak.