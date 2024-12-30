Hull City ikinci yarıda Blackburn Rovers'ı yıktı

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 24. haftasında Blackburn Rovers, Hull City'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golü 77. dakikada Ryan Longman kaydetti.
PUANINI 22 YAPTI
Son 3 maçında 2. galibiyetini alarak puanını 22'ye yükselten ve maç fazlasıyla küme düşme hattından yukarı tırmanan Hull City, ligdeki bir sonraki maçında Middlesbrough'u konuk edecek.
38 puanda kalan Blackburn Rovers ise Leeds United deplasmanına gidecek.
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