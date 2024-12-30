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Hull City ikinci yarıda Blackburn Rovers'ı yıktı

Hull City ikinci yarıda Blackburn Rovers'ı yıktı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 24. haftasında konuk olduğu Blackburn Rovers'ı 1-0 mağlup etti.