Hull City, İngiltere Championship'te kaldı

İngiltere Championship'in 46. ve son hafta mücadelesinde, John Mousinho'nun çalıştırdığı Portsmouth ile Ruben Selles yönetimindeki Hull City karşı karşıya geldi.
Fratton Park'ta oynanan kritik müsabakada kazanan çıkmadı.
KAZANAN ÇIKMADI
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Hull City, 18. dakikada Matt Crooks ile öne geçti. Ev sahibi Portsmouth, 55. dakikada Christian Saydee ile eşitliği sağladı.
AVERAJLA LİGDE KALDILAR
Son haftaya küme düşme hattı içerisinde giren Hull City, bu beraberlikle birlikte puanını 49'a çıkardı ve averajla ligde kalmayı başardı.
Haftaya Hull'un üstünde giren Luton Town ise West Bromwich deplasmanında 5-3 yenildi ve Hull ile aynı puanla küme düştü.
ACUN ILICALI'NIN SEVİNCİ
Hull City'nin Championship'ta kalmasının ardından tribünde maçı takip eden Acun Ilıcalı'nın büyük sevinci ise kameralara yansıdı.
LEEDS VE BURNLEY PREMIER LİG SEVİNCİ YAŞADI
Championship'te daha önce Leeds United ve Burnley, Premier Lig'e yükselmeyi garantilemişti.
Sheffield United, Sunderland, Coventry ve Bristol City ise playoff bileti aldı.
İNGİLTERE CHAMPIONSHIP'TE PUAN DURUMU
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