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Hull City, İngiltere Championship'te kaldı

Hull City, İngiltere Championship'te kaldı Hull City, İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında deplasmanda Portsmouth ile 1-1 berabere kaldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, bu sonuçla genel averajla ligde kalmayı başardı.