Hull City, Middlesbrough'a yenildi

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 18. hafta mücadelesinde Middlesbrough ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.
Riverside Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Middlesbrough oldu.
Middlesbrough'un gollerini; 24. dakikada Finn Azaz, 41 ve 79. dakikalarda ise Tommy Conway kaydetti.
Hull City'nin tek golünü ise 71. dakikada Mason Burstow attı.
ABDÜLKADİR VE PEDRO OYNADI
Hull City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Abdülkadir Ömür, karşılaşmada 81 dakika sahada kalırken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joao Pedro 69 dakika sahada kaldı.
HULL CITY, 5. MAÇTIR KAYBEDİYOR
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. mağlubiyetini alan Hull City 15 puanda kalırken, Middlesbrough 30 puana yükseldi.
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