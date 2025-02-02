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Hull City öne geçtiği maçta Stoke City'ye yenildi

Hull City öne geçtiği maçta Stoke City'ye yenildi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 30. haftasında konuk ettiği Stoke City'ye 2-1 mağlup oldu.