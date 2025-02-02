Hull City öne geçtiği maçta Stoke City'ye yenildi

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City, Stoke City'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Hull City, 6. dakikada Eliot Matazo ile öne geçerken Stoke City'ye galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Ali Al Hamadi ile 74. dakikada Andrew Moran attı.
29 PUANDA KALDI
Bu sonuçla 32 puana yükselen Stoke City, ligdeki bir sonraki maçında Bristol City'ye konuk olacak.
29 puanda kalan Hull City ise Burnley deplasmanına gidecek.
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