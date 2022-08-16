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    Hull City taraftarından Acun Ilıcalı’ya ilgi

    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiltere sokaklarında taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
    • 16.08.2022 - 16:12
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    Hull City taraftarından Acun Ilıcalı’ya ilgi

    İngiltere 2. Ligi Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Norwich City'yi 2-1 yendi. 3 hafta sonunda puanını 7 yapan Hull City, maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti.

    Geçtiğimiz sezonu düşme hattının üzerinde kapatan Hull City'de taraftarlar, ligdeki başarılı sonuçların ardından sokağa döküldü.

    Hull City taraftarından Acun Ilıcalı’ya ilgi İZLE

    Taraftarın ilgisi büyük

    Acun Ilıcalı, İngiltere'de taraftarlarla birlikte kutlamalara katıldı. İngiliz taraftarlar sokakta Acun Ilıcalı'ya oldukça fazla ilgi gösterdi.

    Ilıcalı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Hull City taraftarından Acun Ilıcalı’ya ilgi #1

    Hull City taraftarından Acun Ilıcalı’ya ilgi #2

    Hull City taraftarından Acun Ilıcalı’ya ilgi #3

    Hull City taraftarından Acun Ilıcalı’ya ilgi #4


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