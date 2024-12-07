Hull City'de teknik direktörlüğe Ruben Selles getirildi

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İngiltere Championship takımlarından Hull City'de yeni teknik direktör belirlendi.

İspanyol teknik adam Ruben Selles ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.

41 yaşındaki teknik adam son olarak Reading'i çalıştırmıştı.

"BENZER FİKİRLERE SAHİBİZ"

Acun Ilıcalı, "Bir numaralı hedef kitlemize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ruben'in hırsı bizimkisi ile örtüşüyor. Futbolu nasıl oynamak istediğimize dair benzer fikirlere sahibiz" dedi.

İspanyol teknik adam, "Gerçekten mutluyum. Buraya gelme olasılığı gerçek olduğunda gözlerim Hull City'deydi. Takımı, kulübü, tarihi biliyorum ve takımla yolculuğuma başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Teknik kadro olarak bulunduğumuz yerle, şuan ve gelecekte yapmak istediklerimiz arasında çok fazla benzerlik gördüm ve bu yüzden gelmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

Hull City'i son olarak Tim Walter çalıştırmıştı.