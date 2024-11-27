Hull City'nin galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Haber Merkezi
İngiltere Champhionship'in 17. haftasında Hull City, Sheffield Wednesday'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başarırken Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.
Sheffield Wednesday'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Josh Windass ve 81. dakikada Michael Smith kaydetti.
ABDÜLKADİR 46'DA GİRDİ
Hull City'de forma giyen milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 46. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla birlikte 22 puana ulaşan Sheffield Wednesday, ligdeki bir sonraki maçında Derby County'ye konuk olacak.
15 puanda kalan Hull City ise deplasmanda Middlesbrough ile karşılaşacak.
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