İbrahimovic iftar sofrasında İsveç'in başkenti Stockholm'de bir Türk restoranında iftar açan Hammarby'nin Müslüman futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic'e, dünyaca ünlü yıldız Zlatan İbrahimovic de eşlik etti.

İHA Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesi İsveç'e giden Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby'nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftar sofrasında bir araya geldi. İFTARDA KEBAP YEDİ Stockholm'de bulunan bir Türk restoranına giden 3 futbolcu, Türk yemeklerinin tadına baktı. Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden İbrahimovic, ardından çay içmeyi de ihmal etmedi. İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almıştı.

