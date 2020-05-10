İbrahimovic iftar sofrasında

İHA
Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesi İsveç'e giden Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby'nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftar sofrasında bir araya geldi.
İFTARDA KEBAP YEDİ
Stockholm'de bulunan bir Türk restoranına giden 3 futbolcu, Türk yemeklerinin tadına baktı.
Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden İbrahimovic, ardından çay içmeyi de ihmal etmedi.
İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almıştı.