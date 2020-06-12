Icardi'nin hayatı film oluyor

Icardi'nin hayatı film oluyor

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Futbol hayatını Paris Saint-Germain'de sürdüren Mauro Icardi'nin hayatı filme aktarılacak.

Icardi'nin eşi olan ve aynı zamanda menajerliğini yürüten Wanda Nara, Arjantin basınına yaptığı açıklamayla yıldız futbolcunun hayatının filme çevireleceğini belirtti.

Mauro Icardi hakkında yapılacak filmi Netflix ve HBO finanse edecek.

BİR KISMI ARJANTİN, BİR KISMI AVRUPA'DA ÇEKİLECEK

Wanda Nara, bunun yanı sıra biyografi türünde olacak filmin bir kısmının Arjantin'de kalan bölümünün de Avrupa'da çekileceğini belirtti.