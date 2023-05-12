Igor Tudor: Alexis Sanchez, Messi ve Ronaldo seviyesinde

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Marsilya ile Angers karşı karşıya gelecek.

Stade Orange Veledrome'da oynanacak mücadele öncesinde Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, sezon başında adı Galatasaray ile de anılan Alexis Sanchez ile ilgili konuştu.

Tudor yaptığı açıklamada, şunları dedi:

"O bizim için kilit bir oyuncu. Alexis Sanchezli Marsilya var. Bir de onsuz Marsilya var. Bizim için çok önemli, çok başka bir bir seviye. Çok alçakgönüllü biri."