Igor Tudor: Alexis Sanchez, Messi ve Ronaldo seviyesinde

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Marsilya ile Angers karşı karşıya gelecek.
Stade Orange Veledrome'da oynanacak mücadele öncesinde Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, sezon başında adı Galatasaray ile de anılan Alexis Sanchez ile ilgili konuştu.
"O bizim için kilit bir oyuncu"
Tudor yaptığı açıklamada, şunları dedi:
"O bizim için kilit bir oyuncu. Alexis Sanchezli Marsilya var. Bir de onsuz Marsilya var. Bizim için çok önemli, çok başka bir bir seviye. Çok alçakgönüllü biri."
"Sanchez yeri doldurulamaz bir yıldız"
Şilili yıldıza övgülerini sürdüren Tudor, şu ifadeleri kullandı:
"O, hemen hemen Messi, Ronaldo, Haaland ve Mbappe gibi oyuncuların seviyesinde. Sanchez yeri doldurulamaz bir yıldız."