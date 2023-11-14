Igor Tudor, Napoli'yi reddetti! İşte sebebi... Igor Tudor'un, Napoli'den gelen 8 aylık sözleşme teklifini kabul etmediği belirtildi. Hırvat teknik adamın uzun süreli projelerde yer almak istediği aktarıldı.

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Rudi Garcia ile yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli, görüşmelerde bulunduğu Igor Tudor'dan olumlu yanıt alamadı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli'nin, 8 aylık bir sözleşme teklifiyle Tudor'un kapısını çaldığı belirtildi.

Tudor reddetti

Napoli ve Hırvat teknik adam arasında yapılan görüşmelerde mali olarak bir sıkıntı olmadığı ancak 8 aylık teklif nedeniyle Tudor'un teklifi reddettiği aktarıldı.

45 yaşındaki çalıştırıcının, daha uzun vadeli projelerde yer almak istediği ve bu nedenle Napoli'nin 8 aylık sözleşme teklifini geri çevirdiği ifade edildi.

Bu gelişme sonrası Napoli ve Tudor arasında yapılan görüşmelerin durduğu belirtildi.

Mazzari sıcak bakıyor

Öte yandan Napoli'nin, teknik direktör Walter Mazzari ile görüşmelerine devam ettiği kaydedildi. Mazzari'nin Napoli'nin sözleşme konusundaki tutumuna karşı tavrının Tudor gibi olmadığı ve kısa süreli sözleşmeyi kabul edebileceği öne sürüldü.