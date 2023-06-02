Igor Tudor, sezon sonunda Marsilya'dan ayrılıyor

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Ligue 1'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Ajaccio'ya konuk olacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Igor Tudor, sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılacağını duyurdu.

Olimpik Marsilya'da harika bir yıl geçirdiğini belirten Tudor, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için güzel bir tecrübe oldu. Kulübü, göreve geldiğim zamana göre daha iyi bir pozisyonda bıraktığım için mutlu ve gururluyum. Burada yüzde yüzümü verdiğime inanıyorum. Bu sene çok şey yaşadık. Marsilya'da geçirdiğim bir yıl, başka bir kulüpteki 2 veya 3 seneye bedel diye düşünüyorum. En azından ben bu şekilde hissediyorum. Ayrılık kararını tamamen kişisel sebeplerden dolayı aldım. Bir kulüple anlaşmam olmadı."