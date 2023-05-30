Igor Tudor yıllar sonra Juventus'a dönebilir Fransa Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayan Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile ayrılık kararı alındı. Hırvat teknik adamın eski takımı Juventus'a geri döneceği öne sürülüyor.

Sezon başında Marsilya'ya 2 yıllık imza atan Igor Tudor, Fransız takımından ayrılıyor.

Ligue 1'i üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Marsilya, yeni sezona Hırvat teknik adam ile girmek istemiyor.

RMC Sport'un aktardığı habere göre Marsilya, birkaç gün içinde Tudor ile yollarını ayıracak.

Juventus'a dönebilir

Haberde 45 yaşındaki teknik adamın yeni adresi de duyuruldu.

Igor Tudor, 2023-24 sezonunda Juventus'un başına geçecek.

İtalyan devinin Massimiliano Allegri ile vedalaşacağı öne sürülürken göreve Tudor'un getirileceği iddia edildi.

Igor Tudor, 2020-21 sezonunda Juventus'ta yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiş, daha öncesinde de ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.