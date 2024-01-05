İlkay Gündoğan, 90+3'te Barcelona'ya galibiyeti getirdi Barcelona, La Liga'nın 19. haftasında konuk olduğu Las Palmas'ı 90+3'te İlkay Gündoğan ile bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, Las Palmas deplasmanına çıktı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

12. dakikada Munir El Haddadi ile öne geçen Las Palmas'a Barcelona, 55'te Ferran Torres ve 90+3'te İlkay Gündoğan (P) ile yanıt verdi.

Las Palmas, 10 kişi kaldı

90+1'de penaltıya sebebiyet veren Daley Sinkgraven direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 41 yapan ve lider Real Madrid ve 2. sıradaki Girona ile arasındaki puan farkını 7'ye indiren Barcelona ligdeki bir sonraki maçında Real Betis'e konuk olacak.

25 puanda kalan Las Palmas ise Villarreal'i ağırlayacak.