İlkay Gündoğan: İstanbul'da final oynamak benim için ayrı bir gurur olur Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan, Sheffield United'ı 3-0 mağlup ederek FA Cup finaline yükseldikleri maçın ardından Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu. Gündoğan, "Bu sene final İstanbul'da olduğu için bambaşka bir motivasyonla gireceğim. Kupayı kaldırmak ailem ve benim için büyük bir gurur olur" dedi.

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester City ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla Maviler FA Cup'ta finale yükseldi.

Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, bu maçın ardından Tivibu Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Kazanıp zirveye yerleşmek istiyoruz"

Maçı değerlendiren İlkay Gündoğan şunları söyledi:

"Bizim için güzel bir maç oldu. Yarı finallerde ilk gol çoğu zaman kırılma noktası olabilir. Performansımız gayet iyiydi. Bizim için çok iyi bir skor oldu. Ben maçları izlemeyi pek fazla sevmiyorum. Maçı çevirdikleri zaman baya kızgın oluyorum. Arsenal'in o skorla bitirmesi bizim için iyi oldu çarşamba günü kendi sahamızda kazanıp zirveye yerleşmek istiyoruz. Kararları hoca veriyor. Beni 6 numara olarak başlattı. Ben nerede oynarsam onayayım takım için en iyi performansımı ortaya koyuyorum. Önemli olan maçımızı kazanmaktı."

"Görüşmeler devam ediyor"

Sözleşmesi hakkında konuşan Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Net bir şey yok. Görüşmeler devam ediyor. Ben sahada olan şeylere konsantre olmak istiyorum. Ne olacağı belli değil. Karar verilmedi. Karar verildikten sonra öğreneceksiniz. Bu sezon 3 kupa kaldırabiliriz. Şu anda bu hedefe odaklanmış durumdayım."

"Evet de demek istemiyorum, hayır da"

"Süper Lig'de oynamak ister misin?" sorusuna yetenekli oyuncu, şu cevabı verdi:

"Evet de demek istemiyorum, hayır da. Nasip olursa bir gün oynarım, olmazsa da televizyondan izlerim. Hele Türk takımları Avrupa'da oynarsa her zaman izliyorum. Süper Lig'i de izlemeyi seviyorum."

"Kupayı kaldırmak ailem ve benim için büyük bir gurur olur"

Şampiyonlar Ligi finali hakkında ise tecrübeli isim şu açıklamayı yaptı: