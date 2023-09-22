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Barcelona'nın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, takımının YouTube kanalında yayınlanan 90 saniyelik meydan okuma" programına konuk oldu.
Sosyal medya üzerinden gelen sorulara kısa sürede yanıt vermeye çalışan yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı da geldi.
"Galatasaraylıydım"
Kendisine sorulan "Küçükken hangi takımlıydın?" sorusuna "Galatasaray" yanıtı veren başarılı isim, sosyal medyada da gündem oldu.
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