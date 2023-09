Xavi: İlkay Gündoğan bize cennetten gönderildi

ensonhaber.com

Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçları oynandı. H Grubu'nda İspanyol takımı Barcelona ile Belçika ekibi Antwerp karşı karşıya geldi. Barcelona maçtan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Xavi'nin çalıştırdığı Barça'nın galibiyet gollerini; 11 ve 66. dakikalarda Joao Felix, 19. dakikada Robert Lewandowski, 22. dakikada Jelle Bataille (KK), ve 54. dakikada Gavi attı.

Maçın ardından konuşan Xavi, yeni transferi İlkay Gündoğan'a övgülerde bulundu.

"İlkay her şeyi mükemmel yapıyor"

Manchester City'de geçtiğimiz sezon tüm kupaları kazanan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'ya imza atan İlkay Gündoğan hakkında konuşan Xavi, şu sözleri sarf etti:

İlkay topa sahip olduğu zaman her şey daha güzel oluyor. İlkay her şeyi mükemmel yapıyor, kesinlikle her şeyi.