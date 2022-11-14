İlkay Gündoğan'dan Liverpool açıklaması

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atmak mümkün değil. En büyük rakibimize transfer olmak mı? Hayır." dedi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal'in ardından ikinci sırada bulunan Manchester City'de İlkay Gündoğan, geleceğine dair konuştu.

City ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek olan 32 yaşındaki takım kaptanı Gündoğan Kicker'a açıklamalarda bulundu.

"Sözleşme konusunda acelem yok"

Sözleşme uzatma konusunda aceleci olmayacağını söyleyen İlkay Gündoğan, "2024'te de hala en üst düzeyde oynayabileceğimi düşünüyorum. En azından öyle hissediyorum. Hala istendiğimi ve bana ihtiyaç duyulduğunu hissedersem, elbette tüm bunları göz ardı etmeyeceğim.

Sözleşme konusunda acelem yok. Bunun yaşla bir ilgisi var mı bilmiyorum ama bu konuda çok rahatım. Çok fazla uzak görünmese de 2023 yazı hala çok uzak görünüyor. Şu anda bu konuda çok fazla düşünmüyorum." dedi.

"Birkaç yıl daha Manchester City'de kalacağımı düşünüyorum"



Manchester City'de mutlu olduğunu belirten Gündoğan, "Şu an Pep Guardiola'nın bile sezon sonunda ne olacağı belli değil. Sözleşmesi 2023'e kadar sürüyor ve kimse ne planladığını bilmiyorum. Manchester'da kendimi çok iyi hissediyorum, çok memnunum, çok mutluyum.

Takımıma çok şey borçluyum ve çok güzel anlar yaşadım. Bu nedenle, temelde birkaç yıl daha Manchester City'de kalacağımı düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

"Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atmak mümkün değil"



Liverpool'a transfer olmasının mümkün olmadığını söyleyen İlkay Gündoğan, "Transfer işi her zaman dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Ancak, Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atmak mümkün değil. Klopp'u ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Uzun süredir Manchester City'deyim ve kaptanım. En büyük rakibimize transfer olmak mı? Hayır. Söz konusu bile değil!" dedi.

"City'de en yüksek performans seviyesine ulaşmanız gerekiyor"



Manchester City'de oynamanın baskı oluşturduğunu söyleyen Gündoğan, "Pep Guardiola, 2016'da transfer olduğumda bana karşı çok esnekti. Oyunumu, takım arkadaşlarıma ve formasyona çok iyi ve çok hızlı şekilde uyarlayabildiğimi, çeşitli alanlarda nispeten daha hızlı ve iyi bir şekilde yolumu bulabildiğimi takdir ediyordu.

Yine de her zaman bu kadar kolay değildir. Pep'in beklediği gibi gelişemeyen alanlar da var. City'de en yüksek performans seviyesine ulaşmanız gerekiyor ama ulaşamıyorsanız, doğal olarak üzerinizde de bir baskı oluyor." ifadelerini kullandı.