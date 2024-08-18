İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında açıklama Valencia karşısında alınan galibiyetin ardından İlkay Gündoğan’ın kadroda yer almaması, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ise İlkay Gündoğan'ın takımdaki durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Valencia ile Barcelona karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45+6 ve 49. dakikada Robert Lewandowski attı. Valencia'nın tek golü 44. dakikada Hugo Duro'dan geldi.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen İlkay Gündoğan’ın kadroda yer almaması, ayrılık söylentilerini beraberinde getirdi.

Mundo Deportivo’nun haberine göre; Barcelona büyük bir futbolcu satışı yaparak nakit para kazanmayı planlıyor ve bu satış için adaylardan biri de İlkay Gündoğan.

Ancak, tecrübeli oyuncunun kadroda olmamasının asıl sebebinin geçtiğimiz pazartesi günü Monaco ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık olduğu belirtildi.

"BURADA KALACAĞINI HİSSEDİYORUM"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında İlkay’ın geleceği hakkında konuştu.

Alman teknik adam, şunları kaydetti: