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    İngilizler, Usame Bin Ladin'in maketini tribüne koydu

    Bir taraftarın 25 sterlin ödeyerek Usame Bin Ladin'in maketini tribüne koydurması İngiltere'de olay oldu. Kulüp, gelen tepkiler üzerine karton fotoğrafı kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 12:27
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    İngilizler, Usame Bin Ladin'in maketini tribüne koydu #1

    Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren Leeds United'da ilginç bir olay yaşandı.

    Bir taraftarın 25 sterlin ödeyerek Usame Bin Ladin’in karton fotoğrafını tribüne koydurması, büyük tepki gördü.

    TEPKİ GELİNCE MAKETİ KALDIRDILAR

    Gelen baskılar üzerine harekete geçen İngiliz ekibinin yöneticileri, maketi kaldırma kararı aldı.

    İngilizler, Usame Bin Ladin'in maketini tribüne koydu #2

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