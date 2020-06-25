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İngilizler, Usame Bin Ladin'in maketini tribüne koydu

İngilizler, Usame Bin Ladin'in maketini tribüne koydu

Bir taraftarın 25 sterlin ödeyerek Usame Bin Ladin'in maketini tribüne koydurması İngiltere'de olay oldu. Kulüp, gelen tepkiler üzerine karton fotoğrafı kaldırdı.