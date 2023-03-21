İngiltere Premier Lig'den oruç kararı Premier Lig'de Ramazan ayı nedeniyle Müslüman futbolcular için 1 aylık düzenleme yapılacak.

Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve 1 ay sürecek. İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig ve Championship'te oynanacak maçlarda Müslüman futbolcular için düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

Hakemler, oyunculara süre tanıyacak

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı belirtildi.

Hakemlerin, iftar vaktine denk gelen müsabakalardan önce oruç açması gereken futbolcu olup olmadığı konusunda bilgi alması gerektiği de ifade edildi.

Chelsea, stadyumda iftar verecek

Ayrıca İngiliz devi Chelsea, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla 26 Mart'ta Stamford Bridge Stadyumu'nda iftar yemeği vereceğini ifade etmişti.

Londra temsilcisi, böylelikle Premier Lig'de kendi stadyumunda iftar yemeği düzenleyen ilk kulüp oldu.

Tunus Milli Takımı yapmıştı

Bu kararla birlikte geçmiş yıllarda yapılan sakatlık numaraları da tarihe karışacak. 2018 yılında Tunus Milli Takımı'nın, Türkiye ve Portekiz hazırlık maçları Ramazan ayına denk gelmişti.

İftar saati sırasında ise Tunus'un kalecisi Mouez Hassen'ın sakatlanması ise dikkatleri çekmişti.

Hazırlık maçlarında oruçlu olan Tunus Milli Takımı oyuncularının, iftar vakti geldiğinde önceden planlanarak kalecinin kendini yere atmasından faydalanıp, oruçlarını açtıkları ortaya çıkmıştı.