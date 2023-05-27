İngiltere Premier Lig'e yükselen son takım Luton Town oldu İngiltere Championship play-off finalinde Coventry'i penaltılarda geçen Luton Town, Premier Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

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İngiltere Championship play-off finalinde Coventry ile Luton Town mücadele etti.

Wembley'de oynanan finalin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ererken Luton Town'ın golünü 23. dakikada Jordan Clark, Coventry'nin golünü ise 66. dakikada Gustavo Hamer kaydetti.

Uzatmalarda da eşitliğin bozulmamasının ardından penaltılara giden maçta rakibine 6-5 üstünlük kuran Luton Town, Premier Lig'e yükselen taraf oldu.

200 milyon Pound garanti gelir

Luton Town ödüllerin en önemlisini İngiltere'nin zirve mücadelesine yükselerek kazandı ancak işin maddi boyutu da bulunuyor.

Ligin yeni üyesi sadece katılım sağlama başarısından dolayı gelecek sezon en az 200 milyon Pound'luk geliri garantiledi.

Tarihinde ilk kez Premier Lig'de

Luton Town, 1992'de ligin adı değişmeden ve Premier Lig olmadan hemen önce küme düşmüştü.

Coventry City ise 22 yıl sonra Premier Lig'e dönme şansını kaçırdı.