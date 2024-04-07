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İngiltere'de müthiş düello! Manchester United - Liverpool maçında kazanan yok

İngiltere'de müthiş düello! Manchester United - Liverpool maçında kazanan yok Lider Liverpool, Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla yeni lider averajla Arsenal oldu.