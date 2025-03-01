İngiltere'de olay olan pozisyon! Rakibine uçan tekme attı

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İngiltere Fa Cup 5. Tur maçında Oliver Glasner yönetimindeki Premier Lig takımı Crystal Palace ile Alex Neil'in çalıştırdığı Championship ekibi Milwall karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan müsabakanın henüz ilk dakikalarında konuk takım Milwall, 10 kişi kaldı.

ROBERTS'TAN MATETA'YA SERT FAUL

Dakikalar 6'yı gösterdiğinde Crystal Palace'ta savunma arkasına atılan uzun topa Jean-Philippe Mateta hareketlendi. Kaleci Liam Roberts kalesinden çıkarak kontrolsüz bir şekilde Mateta'ya çarparak topa müdahale etmeyi başardı. Seken topu kontrol eden Munoz rakip yarı alanın sağından boş kaleye şutunu gönderdi. Savunma kaleye yönelen topu kafayla uzaklaştırmayı başardı.

VAR TAVSİYESİ SONRASI KIRMIZI ÇIKTI

Daha sonra ise Micheal Oliver, VAR'dan gelen tavsiye üzerine kaleci Roberts'ın Mateta'ya yaptığı müdahalede potansiyel kırmızı kart incelemesi için monitörün başına geldi.

Pozisyonu izleyen Oliver, Roberts'ın ayağı ile Mateta'nın yüzüne yaptığı müdahale sonrası kaleci Roberts'a doğrudan kırmızı kartını göstererek oyun dışına gönderdi.

MATETA, MAÇA DEVAM EDEMEDİ

13. dakikada ise Milwall'da Luke Cundle yerini Lukas Jensen'e bıraktı.

Dakikalar 15'i gösterdiğinde ise Crystal Palace'ta Mateta alkışlar eşliğinde sedye ile oyun alanı kenarına geldi. Mateta'nın bilinci açık ve taraftarlara iyi olduğunu işaret etti.

Palace'ta sakatlanan Mateta yerini Nketiah'a bıraktı.