İngiltere'de olay! Taraftar sahaya girdi, maç durduruldu

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İngiltere FA Cup 4. tur mücadelesinde West Bromwich Albion ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. The Hawthorns'ta oynanan müsabakada olaylar çıktı.
Black Country derbisinde Wolverhampton 38. dakikada Pedro Neto ve 78. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle 2-0 öne geçti.
Yarıda kalan maç yeniden başladı
Öte yandan Wolverhampton'ın Cunha ile bulduğu 2. gol sonrası tribünlerde olaylar yaşandı. Münakaşa sonrası taraftarların sahaya girdiği gözlemlendi.
Polis olayları yatıştırmakta zorlanınca maç durduruldu ve futbolcular soyunma odasına çekildi.
Yaklaşık 35 dakika duran müsabaka, daha sonra yeniden başladı. Karşılaşma Wolverhampton'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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