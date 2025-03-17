Inter deplasmanda Atalanta'yı yendi

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İtalya Serie A'nın 29. haftasında Atalanta, Inter'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Carlos Augusto ile 87. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

HAKAN'DAN ASİST

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golünde asist yaptı ve 90. dakikada oyundan çıktı.

Atalanta, Ederson'un 81. dakikada kırmızı kart görmesiyle müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla 64 puana yükselen Inter, ligdeki bir sonraki maçında Udinese'yi konuk edecek.

58 puanda kalan Atalanta ise Fiorentina deplasmanına gidecek.