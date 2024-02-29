Inter erteleme maçında Atalanta'ya fark attı Inter, Serie A'nın 21. haftasının erteleme maçında konuk ettiği Atalanta'yı 4-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 21. haftasının erteleme maçında Inter, Atalanta'yı ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Matteo Darmian, 45+1'de Lautaro Martinez, 54. dakikada Federico Dimarco ve 71. dakikada Davide Frattesi kaydetti.

Lautaro Martinez, 54. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Hakan Çalhanoğlu oynayamadı

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte 69 puana ulaşarak en yakın takipçisi Juventus'un 12 puan önüne geçen Inter ligdeki bir sonraki maçında Genoa'yı konuk edecek.

46 puanda kalan Atalanta ise Bologna'yı ağırlayacak.